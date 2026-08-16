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Bones - Die Knochenjägerin

Ein junger Priester auf dem alten Friedhof

ATV 2Staffel 2Folge 17vom 16.08.2026
Ein junger Priester auf dem alten Friedhof

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 17: Ein junger Priester auf dem alten Friedhof

42 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Als auf einem alten Friedhof die Hauptwasserleitung platzt, werden mehrere Särge an die Oberfläche geschwemmt. Brennan soll die Überreste identifizieren, um sie den richtigen Grabsteinen zuordnen zu können. Obwohl auf dem Friedhof seit 50 Jahren niemand mehr beerdigt wurde, findet Brennan eine Leiche, die erst seit fünf Jahren tot ist. Da sie Schädelverletzungen aufweist, gehen Booth und Brennan von Mord aus.

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