Ein junger Priester auf dem alten FriedhofJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 17: Ein junger Priester auf dem alten Friedhof
42 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Als auf einem alten Friedhof die Hauptwasserleitung platzt, werden mehrere Särge an die Oberfläche geschwemmt. Brennan soll die Überreste identifizieren, um sie den richtigen Grabsteinen zuordnen zu können. Obwohl auf dem Friedhof seit 50 Jahren niemand mehr beerdigt wurde, findet Brennan eine Leiche, die erst seit fünf Jahren tot ist. Da sie Schädelverletzungen aufweist, gehen Booth und Brennan von Mord aus.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen