Besuche aus dem UntergrundJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 18: Besuche aus dem Untergrund
42 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Booth und Brennan befassen sich mit einem in Beton gegossenen Skelett, das in Baltimore entdeckt wurde. Das Opfer wurde offenbar ermordet. Die Verletzungen am Skelett deuten auf Hugh Kennedy hin, einen bekannten Killer, der aber bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein soll. Doch Booth findet heraus, dass Kennedy seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Als er einer Spur folgt, die ihn zu Kennedy führen soll, verschwindet Booth spurlos ...
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen