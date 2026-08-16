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Bones - Die Knochenjägerin

Besuche aus dem Untergrund

ATV 2Staffel 2Folge 18vom 16.08.2026
Besuche aus dem Untergrund

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 18: Besuche aus dem Untergrund

42 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Booth und Brennan befassen sich mit einem in Beton gegossenen Skelett, das in Baltimore entdeckt wurde. Das Opfer wurde offenbar ermordet. Die Verletzungen am Skelett deuten auf Hugh Kennedy hin, einen bekannten Killer, der aber bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein soll. Doch Booth findet heraus, dass Kennedy seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Als er einer Spur folgt, die ihn zu Kennedy führen soll, verschwindet Booth spurlos ...

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