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Bones - Die Knochenjägerin

Ein Astronaut als Sternschnuppe?

ATV 2Staffel 2Folge 19vom 16.08.2026
Ein Astronaut als Sternschnuppe?

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 19: Ein Astronaut als Sternschnuppe?

41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 16

Bones und Booth werden zu einer Leiche gerufen, die in einem Krater auf einer Wiese entdeckt wurde. Nach dem Zustand der Überreste muss der Tote aus großer Höhe auf die Erde gestürzt sein. Da die Untersuchung der Knochen zeigt, dass der Mann längere Zeit im All war, kann er als Astronaut Calvin Howard identifiziert werden. Während Howards Frau bestätigt, dass er seit zwei Tagen verschwunden ist, findet Bones heraus, dass Howard ermordet wurde, bevor er auf die Weide stürzte.

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