Ein Astronaut als Sternschnuppe?Jetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 19: Ein Astronaut als Sternschnuppe?
41 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 16
Bones und Booth werden zu einer Leiche gerufen, die in einem Krater auf einer Wiese entdeckt wurde. Nach dem Zustand der Überreste muss der Tote aus großer Höhe auf die Erde gestürzt sein. Da die Untersuchung der Knochen zeigt, dass der Mann längere Zeit im All war, kann er als Astronaut Calvin Howard identifiziert werden. Während Howards Frau bestätigt, dass er seit zwei Tagen verschwunden ist, findet Bones heraus, dass Howard ermordet wurde, bevor er auf die Weide stürzte.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen