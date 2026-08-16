Eine leuchtende Leiche im alten SteinhausJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 20: Eine leuchtende Leiche im alten Steinhaus
42 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
In einem Steinhaus liegt eine Leiche, die blau leuchtet. Da keine radioaktive Strahlung festgestellt werden kann, sucht das Team nach einer anderen Erklärung. Die Tote wird als Carly Victor identifiziert, die ein In-Restaurant geleitet hat. Sie wurde zuletzt mit ihrer Freundin Abby gesehen, die seither verschwunden ist. Während Booth und Bones nach Abby suchen, findet Hodgins heraus, dass das Leuchten von einem phosphoreszierenden Bakterium ausgelöst wurde, das in Sushi vorkommt.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen