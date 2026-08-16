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Bones - Die Knochenjägerin

Eine leuchtende Leiche im alten Steinhaus

ATV 2Staffel 2Folge 20vom 16.08.2026
Eine leuchtende Leiche im alten Steinhaus

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 20: Eine leuchtende Leiche im alten Steinhaus

42 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

In einem Steinhaus liegt eine Leiche, die blau leuchtet. Da keine radioaktive Strahlung festgestellt werden kann, sucht das Team nach einer anderen Erklärung. Die Tote wird als Carly Victor identifiziert, die ein In-Restaurant geleitet hat. Sie wurde zuletzt mit ihrer Freundin Abby gesehen, die seither verschwunden ist. Während Booth und Bones nach Abby suchen, findet Hodgins heraus, dass das Leuchten von einem phosphoreszierenden Bakterium ausgelöst wurde, das in Sushi vorkommt.

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