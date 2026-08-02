Das Mädchen und die SchönheitJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 7: Das Mädchen und die Schönheit
42 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Brennan und Booth untersuchen den Tod der 10-jährigen Brianna Swanson. Bei der Untersuchung stellt Bones fest, dass Briannas Körper mehrere Anomalien aufweist, die offenbar Folgeerscheinungen der Auftritte des Mädchens bei zahlreichen Schönheitskonkurrenzen sind. Der Verdacht fällt zunächst auf den Vater, der seit der Scheidung um das Sorgerecht gekämpft hat. Auch gegen die Mutter wird ermittelt, aber dann folgen Bones und Booth neuen Hinweisen, die zu Briannas Tanzschule führen.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen