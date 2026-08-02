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Bones - Die Knochenjägerin

Das Mädchen und die Schönheit

ATV 2Staffel 2Folge 7vom 02.08.2026
Das Mädchen und die Schönheit

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 7: Das Mädchen und die Schönheit

42 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Brennan und Booth untersuchen den Tod der 10-jährigen Brianna Swanson. Bei der Untersuchung stellt Bones fest, dass Briannas Körper mehrere Anomalien aufweist, die offenbar Folgeerscheinungen der Auftritte des Mädchens bei zahlreichen Schönheitskonkurrenzen sind. Der Verdacht fällt zunächst auf den Vater, der seit der Scheidung um das Sorgerecht gekämpft hat. Auch gegen die Mutter wird ermittelt, aber dann folgen Bones und Booth neuen Hinweisen, die zu Briannas Tanzschule führen.

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