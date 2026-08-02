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Bones - Die Knochenjägerin

Zwei Schicksale im Sand

ATV 2Staffel 2Folge 8vom 02.08.2026
Zwei Schicksale im Sand

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 8: Zwei Schicksale im Sand

42 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

In der Nähe von Las Vegas werden in der Wüste die Überreste einer Leiche gefunden. Booth und Brennan sollen feststellen, ob es sich dabei um Staatsanwalt Mason Roberts handelt, der vor fünf Jahren verschwand. Die Polizei glaubt, dass er von der Mafia getötet wurde. Doch nicht weit vom Fundort entdeckt Brennan noch die Leiche einer Frau, die offenbar auf dieselbe Weise ermordet wurde wie Roberts. Die Spur führt zu illegalen Untergrund-Boxkämpfen in Las Vegas.

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