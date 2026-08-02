Zwei Schicksale im SandJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 8: Zwei Schicksale im Sand
42 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
In der Nähe von Las Vegas werden in der Wüste die Überreste einer Leiche gefunden. Booth und Brennan sollen feststellen, ob es sich dabei um Staatsanwalt Mason Roberts handelt, der vor fünf Jahren verschwand. Die Polizei glaubt, dass er von der Mafia getötet wurde. Doch nicht weit vom Fundort entdeckt Brennan noch die Leiche einer Frau, die offenbar auf dieselbe Weise ermordet wurde wie Roberts. Die Spur führt zu illegalen Untergrund-Boxkämpfen in Las Vegas.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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