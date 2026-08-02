Ein Totengräber und die noch LebendenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 9: Ein Totengräber und die noch Lebenden
42 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Als die Überreste der Kent-Zwillinge entdeckt werden, die vor fünf Jahren entführt wurden, finden Booth und Brennan heraus, dass die beiden Opfer des berüchtigten Serienkillers "Totengräber" wurden. Der "Totengräber" entführt Menschen und vergräbt sie lebendig, um hohe Lösegeldsummen zu erpressen. Falls er das Geld nicht rechtzeitig erhält, lässt er seine Opfer zum Sterben zurück. Bones und Hodgins entdecken eine Spur zum Täter, werden dann aber selbst von ihm gekidnappt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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