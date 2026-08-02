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Bones - Die Knochenjägerin

Ein Totengräber und die noch Lebenden

ATV 2Staffel 2Folge 9vom 02.08.2026
Ein Totengräber und die noch Lebenden

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 9: Ein Totengräber und die noch Lebenden

42 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Als die Überreste der Kent-Zwillinge entdeckt werden, die vor fünf Jahren entführt wurden, finden Booth und Brennan heraus, dass die beiden Opfer des berüchtigten Serienkillers "Totengräber" wurden. Der "Totengräber" entführt Menschen und vergräbt sie lebendig, um hohe Lösegeldsummen zu erpressen. Falls er das Geld nicht rechtzeitig erhält, lässt er seine Opfer zum Sterben zurück. Bones und Hodgins entdecken eine Spur zum Täter, werden dann aber selbst von ihm gekidnappt ...

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