Bones - Die Knochenjägerin

Der Doppeltod des Dahingegangenen

ATV 2Staffel 4Folge 21vom 26.10.2025
Folge 21: Der Doppeltod des Dahingegangenen

42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Booth begleitet Brennan zur Totenwache von Hank Reilly, einem Kollegen vom Jeffersonian, der an Herzversagen gestorben ist. Aber als Brennan an den offenen Sarg tritt, erkennt sie, dass Hank ermordet wurde. Während sie und Cam die Leiche heimlich ins Labor bringen, um sie zu untersuchen, sucht Booth unter den Trauergästen nach möglichen Verdächtigen. Hank wurde tatsächlich vergiftet, doch um seinen Mörder zu überführen, müssen Brennan und Booth zu einem Trick greifen.

