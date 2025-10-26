Bones - Die Knochenjägerin
Folge 23: Mädchenkopf mit Maske
42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Booth wird von seinem japanischen Kollegen Ken Nakamura um Hilfe gebeten, weil dessen seit kurzem in Washington lebende Schwester Sachi verschwunden ist. Ihr Auto wird verlassen bei einem See gefunden, und Bones entdeckt in dem See schließlich einen Kopf, den sie im Labor als den von Sachi identifiziert. Ken kommt in die Stadt, um zu helfen. Entsetzt muss er erfahren, dass Sachi und ihre Freundin Nozomi, die auch vermisst wird, für einen Escort Service gearbeitet haben sollen.
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen