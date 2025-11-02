Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bones - Die Knochenjägerin

Ein Kritiker im Cabernet

ATV 2Staffel 4Folge 25vom 02.11.2025
Folge 25: Ein Kritiker im Cabernet

42 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Bei einer Weinprobe wird in einem der Fässer die Leiche des Weinexperten Spencer Holt entdeckt. Da Holt durch seine gefürchteten Kritiken schon so manches Gut in den Ruin gestürzt hat, ist die Liste der Verdächtigen lang. Während der Ermittlung teilt Brennan ihren Kollegen mit, dass sie ein Kind bekommen will und am liebsten Booth als Samenspender hätte. Als Booth plötzlich Halluzinationen bekommt, schiebt er sie deshalb zuerst auf Brennans Babypläne und den stressigen Fall.

