Ein Medium für die Liebe und den Tod

Staffel 5Folge 1vom 02.11.2025
43 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Während sich Booth von seiner Gehirn-OP erholt hat, war Brennan auf einer Forschungsreise. Nach sechs Wochen führt sie ein Fall wieder zusammen. Die Hellseherin Avalon hat angeblich in ihren Tarotkarten gelesen, dass unter einem Washingtoner Brunnen mehrere Leichen vergraben sind. Skeptisch überprüfen Booth und Bones diesen Hinweis und finden tatsächlich elf Opfer. Obwohl Booth laut Sweets wieder einsatzfähig ist, hat er doch noch mit den Nachwirkungen seines Komas zu kämpfen.

