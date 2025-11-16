Im Pudding liegt die WahrheitJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 12: Im Pudding liegt die Wahrheit
42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Das Jeffersonian wird von Regierungsbeamten abgeriegelt, weil Brennan und ihr Team einen heiklen Todesfall untersuchen sollen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Doch Sweets gelingt es, Booth zu informieren, der sich sofort auf den Weg zum Institut macht, dann aber daran gehindert wird, es zu betreten. Indessen untersucht Brennan die menschlichen Überreste nach Hinweisen auf die Todesursache, was aber dadurch erschwert wird, dass sie die Knochen nicht beschädigen darf.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen