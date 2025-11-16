Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Im Pudding liegt die Wahrheit

ATV 2Staffel 5Folge 12vom 16.11.2025
Im Pudding liegt die Wahrheit

Im Pudding liegt die WahrheitJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 12: Im Pudding liegt die Wahrheit

42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Das Jeffersonian wird von Regierungsbeamten abgeriegelt, weil Brennan und ihr Team einen heiklen Todesfall untersuchen sollen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Doch Sweets gelingt es, Booth zu informieren, der sich sofort auf den Weg zum Institut macht, dann aber daran gehindert wird, es zu betreten. Indessen untersucht Brennan die menschlichen Überreste nach Hinweisen auf die Todesursache, was aber dadurch erschwert wird, dass sie die Knochen nicht beschädigen darf.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen