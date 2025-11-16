Die Geheimnisse und ein ZahnarztJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 13: Die Geheimnisse und ein Zahnarzt
42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Brennan und Booth untersuchen den Mord an dem schwulen Zahnarzt Dan Pinard. Im Haus des Opfers treffen sie auf Lucas Pickford, der über der Garage wohnt. Lucas habe sich über Dans Abwesenheit nicht gewundert, da Dan öfter für eine Weile verschwunden sei. Lucas rät den Ermittlern, Dans Ex-Freund Christopher Fife zu überprüfen, der zwei Jobs angenommen hätte, um Dans Studium zu finanzieren, aber nach dem Studium von Dan verlassen worden sei.
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
