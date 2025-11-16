Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Die Geheimnisse und ein Zahnarzt

ATV 2Staffel 5Folge 13vom 16.11.2025
Die Geheimnisse und ein Zahnarzt

Die Geheimnisse und ein ZahnarztJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 13: Die Geheimnisse und ein Zahnarzt

42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Brennan und Booth untersuchen den Mord an dem schwulen Zahnarzt Dan Pinard. Im Haus des Opfers treffen sie auf Lucas Pickford, der über der Garage wohnt. Lucas habe sich über Dans Abwesenheit nicht gewundert, da Dan öfter für eine Weile verschwunden sei. Lucas rät den Ermittlern, Dans Ex-Freund Christopher Fife zu überprüfen, der zwei Jobs angenommen hätte, um Dans Studium zu finanzieren, aber nach dem Studium von Dan verlassen worden sei.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen