Bones - Die Knochenjägerin

Ein Rocker im Spülgang

ATV 2Staffel 5Folge 20vom 30.11.2025
Ein Rocker im Spülgang

Ein Rocker im SpülgangJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 20: Ein Rocker im Spülgang

42 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

In der Waschmaschine eines Hotels werden die menschlichen Überreste des Bauunternehmers Richard Cole entdeckt. Cole war ein reicher, exzentrischer Draufgänger, immer auf der Suche nach einem Kick. Da er zuletzt in einem Rock'n'Roll-Camp gesehen wurde, suchen Booth und Brennan dort nach Verdächtigen. Angela, Hodgins und Arastoo untersuchen indessen im Labor verwundert den Fangzahn eines Wollmammuts, der beim Opfer gefunden wurde.

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

