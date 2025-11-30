Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bones - Die Knochenjägerin

Ungesunder Menschenverstand

ATV 2Staffel 5Folge 21vom 30.11.2025
Ungesunder Menschenverstand

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 21: Ungesunder Menschenverstand

40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 16

Als der Prozess gegen den "Totengräber" ansteht, werden Brennan und Hodgins in Alpträumen wieder an ihre Entführung durch den "Totengräber" erinnert. Das Team konnte letzten Endes Heather Taffet als die Frau hinter diesem "Spitznamen" überführen, nachdem sie auch Booth in ihre Gewalt gebracht hatte. Aber Heather Taffet verteidigt sich vor Gericht selbst und erreicht tatsächlich, dass die wichtigsten Beweise von dem Verfahren ausgeschlossen werden.

