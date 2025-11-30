Ungesunder MenschenverstandJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 21: Ungesunder Menschenverstand
40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 16
Als der Prozess gegen den "Totengräber" ansteht, werden Brennan und Hodgins in Alpträumen wieder an ihre Entführung durch den "Totengräber" erinnert. Das Team konnte letzten Endes Heather Taffet als die Frau hinter diesem "Spitznamen" überführen, nachdem sie auch Booth in ihre Gewalt gebracht hatte. Aber Heather Taffet verteidigt sich vor Gericht selbst und erreicht tatsächlich, dass die wichtigsten Beweise von dem Verfahren ausgeschlossen werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen