Bones - Die Knochenjägerin

Zum Schluss fängt alles an

ATV 2Staffel 5Folge 22vom 30.11.2025
Folge 22: Zum Schluss fängt alles an

42 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Das Team untersucht den Tod des Messies Timothy Murphy. Doch die Suche nach Todesursache und Täter gestaltet sich schwieriger als sonst. Zum einen erweist sich die Spurensuche am Tatort als echte Herausforderung, weil in der Wohnung des Toten das totale Chaos herrscht. Zum anderen scheinen Brennan und Booth nicht richtig bei der Sache zu sein. Brennan interessiert ein Fund altertümlicher Überreste in Indonesien mehr als der aktuelle Fall.

