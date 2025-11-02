Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Das Einfache im Wunderkind

ATV 2Staffel 5Folge 3vom 02.11.2025
Das Einfache im Wunderkind

Das Einfache im WunderkindJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 3: Das Einfache im Wunderkind

43 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Als in der Nähe von Zuggleisen menschliche Überreste eines Teenagers entdeckt werden, werden Booth und Brennan mit dem Fall betraut. Brennans Team identifiziert das Opfer als Levi Yoder aus der Amish-Gemeinde. Wie sich herausstellt, war Levi ein begnadeter Pianist, fürchtete aber, seine Eltern würden seine Musikbegeisterung ablehnen. Daher verließ er die Gemeinde, um in der Stadt Klavierunterricht zu nehmen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen