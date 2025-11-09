Hennen, Hahn und HinterlistJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 6: Hennen, Hahn und Hinterlist
42 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Eine Gruppe Pfadfinder findet eine Leiche in einem Fluss. Schnell herrscht große Verwirrung, denn der Tote hat nicht nur menschliche Merkmale - sondern auch die eines Vogels. Für Hodgins steht fest: Bei dem Opfer handelt es sich um ein strenggeheimes Forschungsprojekt der Armee. Ein Supersoldat mit den Merkmalen eines Adlers. Doch sein Verdacht ist einmal mehr etwas zu vorschnell. Bald wird klar, dass der Tote zu Lebzeiten nicht nur einen Feind hatte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen