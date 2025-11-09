Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 6vom 09.11.2025
42 Min.Ab 12

Eine Gruppe Pfadfinder findet eine Leiche in einem Fluss. Schnell herrscht große Verwirrung, denn der Tote hat nicht nur menschliche Merkmale - sondern auch die eines Vogels. Für Hodgins steht fest: Bei dem Opfer handelt es sich um ein strenggeheimes Forschungsprojekt der Armee. Ein Supersoldat mit den Merkmalen eines Adlers. Doch sein Verdacht ist einmal mehr etwas zu vorschnell. Bald wird klar, dass der Tote zu Lebzeiten nicht nur einen Feind hatte.

