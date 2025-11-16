Bones - Die Knochenjägerin
Folge 9: Leiche in Öl
42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 16
Booth und Brennan suchen nach dem Mörder von Steve Rifton, der tot in einem Öllaster entdeckt wurde. Steve war ein großer Videospiel-Fan und hielt in einem sehr populären Spiel den Highscore. Da er versuchte, aus seinem Erfolg Kapital zu schlagen, suchen Bones und Booth in der Gamer-Community nach dem Täter. Dabei stoßen sie auf Billy Gabel, der offensichtlich sehr wütend darüber ist, dass er den Rekord an Steve verloren hat. Billy ist überzeugt, dass Steve dabei betrogen hat.
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
