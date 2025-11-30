Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Die Rückkehr der Scheuklappen

ATV 2Staffel 6Folge 1vom 30.11.2025
Die Rückkehr der Scheuklappen

Die Rückkehr der ScheuklappenJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 1: Die Rückkehr der Scheuklappen

42 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Sieben Monate nachdem Bones nach Indonesien und Booth nach Afghanistan aufgebrochen sind, bittet Caroline sie, nach Washington zurückzukehren, um Cam zu helfen. Diese hat zwar bislang versucht, ohne ihre Kollegen auszukommen, doch die schleppenden Ermittlung um den vermissten Jungen Logan könnten sie nun ihre Stellung zu kosten. Dann findet die Polizei die Leiche eines Kindes.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 3 Staffeln und Folgen