Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Die zähflüssige Tote unter der Sonne

ATV 2Staffel 6Folge 14vom 21.12.2025
Die zähflüssige Tote unter der Sonne

Die zähflüssige Tote unter der SonneJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 14: Die zähflüssige Tote unter der Sonne

42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Am Valentinstag werden die Überreste der Hochzeitsplanerin Wendy Bovitz auf ihrer Sonnenbank entdeckt. Da Cam ein Date mit ihrem Freund plant, fordert sie ihr Team auf, den Fall möglichst rasch zu klären. Doch auch Hodgins ist abgelenkt, weil er nach dem perfekten Valentinsgeschenk für Angela sucht. Booth und Bones betonen indessen ihr Desinteresse an dem Pseudo-Feiertag und stürzen sich in die Ermittlung.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen