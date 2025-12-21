Die zähflüssige Tote unter der SonneJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 14: Die zähflüssige Tote unter der Sonne
42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Am Valentinstag werden die Überreste der Hochzeitsplanerin Wendy Bovitz auf ihrer Sonnenbank entdeckt. Da Cam ein Date mit ihrem Freund plant, fordert sie ihr Team auf, den Fall möglichst rasch zu klären. Doch auch Hodgins ist abgelenkt, weil er nach dem perfekten Valentinsgeschenk für Angela sucht. Booth und Bones betonen indessen ihr Desinteresse an dem Pseudo-Feiertag und stürzen sich in die Ermittlung.
Bones - Die Knochenjägerin
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen