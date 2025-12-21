Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Sonderbare Methoden im Stromausfall

ATV 2Staffel 6Folge 16vom 21.12.2025
Sonderbare Methoden im Stromausfall

Sonderbare Methoden im StromausfallJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 16: Sonderbare Methoden im Stromausfall

42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Ein Schneesturm tobt über Washington und sorgt in der ganzen Stadt für Probleme mit der Stromversorgung. Das erschweren auch die aktuelle Mordermittlung des Jeffersonian-Teams: Auf einem Highway wurde die Leiche einer Frau gefunden, die höchstwahrscheinlich ermordet wurde. Hodgins und Wendell finden heraus, dass sie an einer tödlichen Viruserkrankung litt, mit der sich der Mörder vermutlich ebenfalls infiziert hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen