Bones - Die Knochenjägerin
Folge 16: Sonderbare Methoden im Stromausfall
42 Min.Ab 12
Ein Schneesturm tobt über Washington und sorgt in der ganzen Stadt für Probleme mit der Stromversorgung. Das erschweren auch die aktuelle Mordermittlung des Jeffersonian-Teams: Auf einem Highway wurde die Leiche einer Frau gefunden, die höchstwahrscheinlich ermordet wurde. Hodgins und Wendell finden heraus, dass sie an einer tödlichen Viruserkrankung litt, mit der sich der Mörder vermutlich ebenfalls infiziert hat.
Bones - Die Knochenjägerin
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
