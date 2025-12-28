Soweit die Füsse schwimmenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 17: Soweit die Füsse schwimmen
40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Als an der amerikanisch-kanadischen Grenze mehrere abgetrennte Füße entdeckt werden, schließt sich den Ermittlern der kanadische Podologe Dr. Filmore an. Doch die Kooperation gestaltet sich schwierig, da Bones dem Fußspezialisten vor Kurzem in einem Fachmagazin jegliche Kompetenz abgesprochen hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen