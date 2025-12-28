Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bones - Die Knochenjägerin

Soweit die Füsse schwimmen

ATV 2Staffel 6Folge 17vom 28.12.2025
Soweit die Füsse schwimmen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 17: Soweit die Füsse schwimmen

40 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Als an der amerikanisch-kanadischen Grenze mehrere abgetrennte Füße entdeckt werden, schließt sich den Ermittlern der kanadische Podologe Dr. Filmore an. Doch die Kooperation gestaltet sich schwierig, da Bones dem Fußspezialisten vor Kurzem in einem Fachmagazin jegliche Kompetenz abgesprochen hat.

