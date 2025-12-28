Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Ihr Auftritt, Walter Sherman!

ATV 2Staffel 6Folge 19vom 28.12.2025
Ihr Auftritt, Walter Sherman!

Ihr Auftritt, Walter Sherman!Jetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 19: Ihr Auftritt, Walter Sherman!

43 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Brennan und Booth werden zu den Überresten eines Mannes gerufen, der in den Everglade-Sümpfen in Florida gefunden wurde. Brennan kann den Toten als Sam Nozik identifizieren, der als Museumswächter gearbeitet hat. Vom Kurator des Museums erfahren die Ermittler, dass Sam dort ein Fragment einer nautischen Karte gestohlen hat, die zu einem Schatz führen soll. Booth bittet daraufhin Walter Sherman um Hilfe, den er während seines Irak-Einsatzes kennen gelernt hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen