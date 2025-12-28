Ihr Auftritt, Walter Sherman!Jetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 19: Ihr Auftritt, Walter Sherman!
43 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Brennan und Booth werden zu den Überresten eines Mannes gerufen, der in den Everglade-Sümpfen in Florida gefunden wurde. Brennan kann den Toten als Sam Nozik identifizieren, der als Museumswächter gearbeitet hat. Vom Kurator des Museums erfahren die Ermittler, dass Sam dort ein Fragment einer nautischen Karte gestohlen hat, die zu einem Schatz führen soll. Booth bittet daraufhin Walter Sherman um Hilfe, den er während seines Irak-Einsatzes kennen gelernt hat.
