ATV 2Staffel 6Folge 21vom 28.12.2025
Folge 21: Das schweigende Lämmchen

42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Brennan wird zu einem ungewöhnlichen Fall hinzugezogen: Ein Polizist hat ein gehörloses Mädchen aufgefunden, welches ihn mit einem Messer bedrohte, als er sich zu nähern versuchte. Untersuchungen zeigen, dass sie jahrelang misshandelt wurde. Als aber Blut von ihrer Kleidung einer kürzlich entdeckten Leiche zugeordnet werden kann, drängt sich ein schrecklicher Tatverdacht auf.

