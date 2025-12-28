Das schweigende LämmchenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 21: Das schweigende Lämmchen
42 Min. Folge vom 28.12.2025 Ab 12
Brennan wird zu einem ungewöhnlichen Fall hinzugezogen: Ein Polizist hat ein gehörloses Mädchen aufgefunden, welches ihn mit einem Messer bedrohte, als er sich zu nähern versuchte. Untersuchungen zeigen, dass sie jahrelang misshandelt wurde. Als aber Blut von ihrer Kleidung einer kürzlich entdeckten Leiche zugeordnet werden kann, drängt sich ein schrecklicher Tatverdacht auf.
Bones - Die Knochenjägerin
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
