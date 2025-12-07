Bones - Die Knochenjägerin
Folge 3: Mondäne Maden im Macho
41 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Am Strand wird eine stark verweste Leiche gefunden. Das Opfer wird als Richie Genaro identifiziert, ein 23-jähriger Playboy, der für seine wilden Partys berüchtigt war. Brennan und Booth befragen den besten Freund des Toten, Frankie Costello, und erfahren, dass Richie kurz vor seinem Tod mit jemandem Streit hatte. Sweets überprüft indessen die unzähligen SMS auf dem Handy des Opfers und stößt auf eine Frau, die Richie hartnäckig verfolgt und sogar bedroht hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Enthält Produktplatzierungen