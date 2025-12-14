Die Schöne in der SchokoladeJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 7: Die Schöne in der Schokolade
42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 16
Schokoladenproduzent Jimmy Walpert präsentiert als Werbegag eine riesige Schokoladentafel, in der zum Entsetzen aller eine Leiche entdeckt wird. Die Tote wird als Harriet Soloway identifiziert, die in Walperts Fabrik gearbeitet hat. Die Ermittlungen zeigen, dass Harriet ihren Lebenslauf gefälscht hatte, um die Stelle zu bekommen. Ein Verdacht auf Industriespionin erhärtet sich.
Bones - Die Knochenjägerin
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
16GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
