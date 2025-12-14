Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Die Schöne in der Schokolade

ATV 2Staffel 6Folge 7vom 14.12.2025
Die Schöne in der Schokolade

Die Schöne in der SchokoladeJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 7: Die Schöne in der Schokolade

42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 16

Schokoladenproduzent Jimmy Walpert präsentiert als Werbegag eine riesige Schokoladentafel, in der zum Entsetzen aller eine Leiche entdeckt wird. Die Tote wird als Harriet Soloway identifiziert, die in Walperts Fabrik gearbeitet hat. Die Ermittlungen zeigen, dass Harriet ihren Lebenslauf gefälscht hatte, um die Stelle zu bekommen. Ein Verdacht auf Industriespionin erhärtet sich.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen