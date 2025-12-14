Verdreht bis auf die KnochenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 8: Verdreht bis auf die Knochen
Booth und Brennan werden zu einer Leiche gerufen, die in einem ausgebrannten Truck gefunden wurde. Doch die Untersuchung der Überreste zeigt, dass das Opfer weder durch das Feuer, noch an der Schusswunde starb, die ihm kurz vor seinem Tod zugefügt wurde. Da die Ehefrau des Toten, Kathy Lyford, vor kurzem eine hohe Lebensversicherung auf ihn abgeschlossen hat, gerät sie ins Visier der Ermittler.
