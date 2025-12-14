Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Die Bones-Identität

ATV 2Staffel 6Folge 9vom 14.12.2025
Die Bones-Identität

Die Bones-IdentitätJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 9: Die Bones-Identität

43 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

In einer heruntergekommenen Gegend werden unter einem umgestürzten Baum die Überreste einer offenbar wohlhabenden Frau gefunden. Für Brennan wird dieser Fall zu einer ganz besonderen Herausforderung, denn sie findet immer mehr Parallelen zwischen dem Opfer und sich selbst - zu Lasten ihrer Objektivität.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen