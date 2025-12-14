Bones - Die Knochenjägerin
Folge 9: Die Bones-Identität
43 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
In einer heruntergekommenen Gegend werden unter einem umgestürzten Baum die Überreste einer offenbar wohlhabenden Frau gefunden. Für Brennan wird dieser Fall zu einer ganz besonderen Herausforderung, denn sie findet immer mehr Parallelen zwischen dem Opfer und sich selbst - zu Lasten ihrer Objektivität.
