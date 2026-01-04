Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bones - Die Knochenjägerin

ATV 2Staffel 7Folge 3vom 04.01.2026
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Auf einer Mülldeponie werden die Überreste einer Frau gefunden, die sich schon fast komplett verflüssigt haben. Zusammen mit der Leiche entdecken Brennan und ihre Kolleginnen eine "Prinz Charmington"-Puppe, auf der Fingerabdrücke zu finden sind, die schließlich zur Identität des Opfers führen: Debra Cortez, leitende Angestellte einer Spielzeugfirma. Wurde die Frau etwa wegen des seltenen Sammlerstücks aus den 60er Jahren ermordet?

