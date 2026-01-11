Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Abraham Lincoln und der Knochen-Code

ATV 2Staffel 7Folge 6vom 11.01.2026
Abraham Lincoln und der Knochen-Code

Abraham Lincoln und der Knochen-CodeJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 6: Abraham Lincoln und der Knochen-Code

42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Booth und Brennan haben es mit einem rätselhaften Fall zu tun: In einem Museum werden Teile eines menschlichen Skeletts und eine Nachricht, die mit Blut auf eine Statue geschrieben wurde, gefunden. Bei genauerer Untersuchung stellt Wendell fest, dass das Blut von fünf unterschiedlichen Personen stammt. Das Team begibt sich auf eine skurrile Schnitzeljagd und findet immer mehr Körperteile und kryptische Botschaften.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen