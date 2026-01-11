Abraham Lincoln und der Knochen-CodeJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 6: Abraham Lincoln und der Knochen-Code
42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Booth und Brennan haben es mit einem rätselhaften Fall zu tun: In einem Museum werden Teile eines menschlichen Skeletts und eine Nachricht, die mit Blut auf eine Statue geschrieben wurde, gefunden. Bei genauerer Untersuchung stellt Wendell fest, dass das Blut von fünf unterschiedlichen Personen stammt. Das Team begibt sich auf eine skurrile Schnitzeljagd und findet immer mehr Körperteile und kryptische Botschaften.
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
