Bones - Die Knochenjägerin
Folge 14: Die Gewalt im Spiel
40 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
In einem Schlachthaus wird eine zerstückelte Leiche gefunden, die mithilfe von Säure aufgelöst wurde. Das Opfer kann als Melinda Perkins identifiziert werden, einem Mitglied des Rollschuhteams "Derby Dolls". Um herauszufinden, wer es auf Melinda abgesehen hatte, wird Angela undercover bei den "Derby Dolls" eingeschleust. Währenddessen hat Booth einen mysteriösen Termin, den er vor den anderen geheim halten will.
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen