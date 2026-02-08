Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Die Gewalt im Spiel

ATV 2Staffel 8Folge 14vom 08.02.2026
Die Gewalt im Spiel

Die Gewalt im SpielJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 14: Die Gewalt im Spiel

40 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

In einem Schlachthaus wird eine zerstückelte Leiche gefunden, die mithilfe von Säure aufgelöst wurde. Das Opfer kann als Melinda Perkins identifiziert werden, einem Mitglied des Rollschuhteams "Derby Dolls". Um herauszufinden, wer es auf Melinda abgesehen hatte, wird Angela undercover bei den "Derby Dolls" eingeschleust. Währenddessen hat Booth einen mysteriösen Termin, den er vor den anderen geheim halten will.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen