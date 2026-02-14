Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Körper im Koffer

ATV 2Staffel 8Folge 16vom 14.02.2026
Folge 16: Der Körper im Koffer

41 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Die Leiche eines 15-jährigen Jungen wird in einem Koffer gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Manny, der von seiner Familie als schüchterner Musterschüler beschrieben wird. Als das Team jedoch Spuren einer Partydroge in seinem Körper findet, stellt sich heraus, dass Manny viele Geheimnisse hatte. Der Kreis der Tatverdächtigen wird immer größer und auch das Nachbarsmädchen Kat ist in den Fall involviert.

