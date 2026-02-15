Die Souveränität in der SeifeJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 18: Die Souveränität in der Seife
Folge vom 15.02.2026
In einem Fass wird eine Leiche gefunden: Bei dem Opfer handelt es sich um Symchay Conteh, einen Einwanderer aus Sierra Leone, der sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten hat. Das Team findet heraus, dass er in seinem Heimatland ein Kindersoldat war und um sein Leben hätte fürchten müssen, wenn er jemals nach Afrika zurückgekehrt wäre. Hat ihn seine Vergangenheit dennoch eingeholt? Booth und Brennan planen währenddessen einen Urlaub, sind sich aber uneinig über die Details.
Bones - Die Knochenjägerin
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
