Bones - Die Knochenjägerin

Die Souveränität in der Seife

ATV 2Staffel 8Folge 18vom 15.02.2026
Die Souveränität in der Seife

Die Souveränität in der Seife

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 18: Die Souveränität in der Seife

42 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

In einem Fass wird eine Leiche gefunden: Bei dem Opfer handelt es sich um Symchay Conteh, einen Einwanderer aus Sierra Leone, der sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten hat. Das Team findet heraus, dass er in seinem Heimatland ein Kindersoldat war und um sein Leben hätte fürchten müssen, wenn er jemals nach Afrika zurückgekehrt wäre. Hat ihn seine Vergangenheit dennoch eingeholt? Booth und Brennan planen währenddessen einen Urlaub, sind sich aber uneinig über die Details.

