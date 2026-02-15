Schlimmer als der WeltuntergangJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 19: Schlimmer als der Weltuntergang
42 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Die verbrannte Leiche einer ehemaligen Marineoffizierin wird in einem Schuppen gefunden. Bei den Ermittlungen findet das Team heraus, dass das Opfer, Deanna Barbieri, aus dem Dienst entlassen wurde, weil sie sich mit einer Kollegin geprügelt hatte. Besagte Kollegin erzählt Booth und Sweets, dass Deanna von der Apokalypse besessen war, was das Team zu einer Gruppe führt, die sich ausgiebig auf den Weltuntergang vorbereitet. Ist der Täter Teil dieser "Doomsday Prepper"?
