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Bones - Die Knochenjägerin

Ein Star auf den Philippinen

ATV 2Staffel 9Folge 13vom 14.03.2026
Ein Star auf den Philippinen

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 13: Ein Star auf den Philippinen

42 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

Das Team untersucht den Tod von Colin Haynes, einem mäßig erfolgreichen Musiker. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Colin ein Star auf den Philippinen war, was der junge Mann bis kurz vor seinem Tod selbst nicht zu wissen schien. Sowohl sein Manager als auch ein enthusiastischer Fan zählen zu den Tatverdächtigen - aber wer hatte den Sänger wirklich auf dem Gewissen?

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