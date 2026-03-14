Ein Star auf den PhilippinenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 13: Ein Star auf den Philippinen
42 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
Das Team untersucht den Tod von Colin Haynes, einem mäßig erfolgreichen Musiker. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Colin ein Star auf den Philippinen war, was der junge Mann bis kurz vor seinem Tod selbst nicht zu wissen schien. Sowohl sein Manager als auch ein enthusiastischer Fan zählen zu den Tatverdächtigen - aber wer hatte den Sänger wirklich auf dem Gewissen?
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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