Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Ungeklärtes aus dem Klärtank

ATV 2Staffel 9Folge 17vom 21.03.2026
Ungeklärtes aus dem Klärtank

Ungeklärtes aus dem KlärtankJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 17: Ungeklärtes aus dem Klärtank

42 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12

Das Team des Jeffersonian bekommt Unterstützung von Rodolfo Fuentes. Der Asylsuchende aus Kuba muss in den USA jedoch erst einige Anforderungen erfüllen, bevor ihm sein akademischer Grad anerkannt werden kann. Bei dem neuesten Fall, einer Leiche, die in einer Klärgrube gefunden wurde, kann er sich direkt beweisen, auch wenn Brennan ihm noch skeptisch gegenübersteht. Booth und Brennan sind sich währenddessen uneinig, was die religiöse Erziehung Christines angeht.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen