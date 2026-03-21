Ungeklärtes aus dem KlärtankJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 17: Ungeklärtes aus dem Klärtank
42 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Das Team des Jeffersonian bekommt Unterstützung von Rodolfo Fuentes. Der Asylsuchende aus Kuba muss in den USA jedoch erst einige Anforderungen erfüllen, bevor ihm sein akademischer Grad anerkannt werden kann. Bei dem neuesten Fall, einer Leiche, die in einer Klärgrube gefunden wurde, kann er sich direkt beweisen, auch wenn Brennan ihm noch skeptisch gegenübersteht. Booth und Brennan sind sich währenddessen uneinig, was die religiöse Erziehung Christines angeht.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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