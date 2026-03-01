Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 9Folge 6vom 01.03.2026
Folge 6: Die Frau in Weiß

42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Booth und Brennans Hochzeit steht kurz bevor. Sie befinden sich gerade bei der Probe, als ein Anruf die Idylle zerstört: Es gibt einen Mordfall zu lösen. Damit Brennan sich voll und ganz auf die Hochzeit konzentrieren kann, versuchen ihre Kollegen sie aus den Ermittlungen herauszuhalten und schalten alle Assistenten ein. Währenddessen kommt es zwischen Booth und Max zu ein paar Unstimmigkeiten.

ATV 2
