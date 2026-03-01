Bones - Die Knochenjägerin
Folge 6: Die Frau in Weiß
42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Booth und Brennans Hochzeit steht kurz bevor. Sie befinden sich gerade bei der Probe, als ein Anruf die Idylle zerstört: Es gibt einen Mordfall zu lösen. Damit Brennan sich voll und ganz auf die Hochzeit konzentrieren kann, versuchen ihre Kollegen sie aus den Ermittlungen herauszuhalten und schalten alle Assistenten ein. Währenddessen kommt es zwischen Booth und Max zu ein paar Unstimmigkeiten.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen