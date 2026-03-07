Im Biberdamm der SamenmannJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 8: Im Biberdamm der Samenmann
42 Min.
Folge vom 07.03.2026
Ab 12
Im Damm eines Bibers wird eine Leiche gefunden, die zum Großteil bereits von Schnecken gefressen wurde. Trotzdem kann der Tote als Sean Nolan identifiziert werden, dessen Haupteinkommen darin bestand, sein Sperma zu verkaufen. Zu den Tatverdächtigen zählen sowohl einige Eltern als auch der Chef der Samenbank. Brennan muss sich währenddessen mit einer anderen Autorin auseinandersetzen.
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen