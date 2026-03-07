Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 9Folge 8vom 07.03.2026
Folge 8: Im Biberdamm der Samenmann

42 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Im Damm eines Bibers wird eine Leiche gefunden, die zum Großteil bereits von Schnecken gefressen wurde. Trotzdem kann der Tote als Sean Nolan identifiziert werden, dessen Haupteinkommen darin bestand, sein Sperma zu verkaufen. Zu den Tatverdächtigen zählen sowohl einige Eltern als auch der Chef der Samenbank. Brennan muss sich währenddessen mit einer anderen Autorin auseinandersetzen.

