Bonnie Tyler - Live auf der Donauinsel
1 StaffelAb 0
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Bonnie Tyler - Live auf der Donauinsel
Bonnie Tyler live beim Donauinselfest. Mit Welthits wie Total Eclipse of the Heart und Holding Out For A Hero sorgt Bonnie Tyler für 80er-Jahre-Nostalgie pur. ORF III überträgt das Konzert der walisischen Rock-Ikone live von der Radio Wien-Festbühne – ein musikalisches Highlight des Donauinselfests.
Genre:Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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