In memoriam Bonnie Tyler: Konzert vom Donauinselfest 2023Jetzt kostenlos streamen
Bonnie Tyler - Live auf der Donauinsel
Folge 2: In memoriam Bonnie Tyler: Konzert vom Donauinselfest 2023
65 Min.Folge vom 12.07.2026
Die Musik-Legende Bonnie Tyler ist unerwartet im Alter von 75 Jahren gestorben. 2023 begeisterte sie auf dem Donauinselfest. Für viele war ihr Auftritt der Höhepunkt des Donauinselfests 2023: Welthits wie "Total Eclipse of My Heart", "Lost In France", "It’s A Heartache" oder "Holding Out For A Hero" waren ein musikalisches Feuerwerk der Sonderklasse. Für bestes 80er-Jahre Feeling, Nostalgie und große Songs war gesorgt - danke Bonnie Tyler! Bildquelle: APA-Images / Roger Viollet / Christian Rose / Florian Wieser
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Bonnie Tyler - Live auf der Donauinsel
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