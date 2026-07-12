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Bonnie Tyler - Live auf der Donauinsel

In memoriam Bonnie Tyler: Konzert vom Donauinselfest 2023

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 12.07.2026
In memoriam Bonnie Tyler: Konzert vom Donauinselfest 2023

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Bonnie Tyler - Live auf der Donauinsel

Folge 2: In memoriam Bonnie Tyler: Konzert vom Donauinselfest 2023

65 Min.Folge vom 12.07.2026

Die Musik-Legende Bonnie Tyler ist unerwartet im Alter von 75 Jahren gestorben. 2023 begeisterte sie auf dem Donauinselfest. Für viele war ihr Auftritt der Höhepunkt des Donauinselfests 2023: Welthits wie "Total Eclipse of My Heart", "Lost In France", "It’s A Heartache" oder "Holding Out For A Hero" waren ein musikalisches Feuerwerk der Sonderklasse. Für bestes 80er-Jahre Feeling, Nostalgie und große Songs war gesorgt - danke Bonnie Tyler! Bildquelle: APA-Images / Roger Viollet / Christian Rose / Florian Wieser

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