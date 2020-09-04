Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 04.09.2020: Folge 15
22 Min.Folge vom 04.09.2020Ab 12
Am Airport in Rom legt sich ein Fluggast aus Kairo mit der Zollpolizei an. Der junge Mann zeigt in der italienischen Hauptstadt wenig Respekt und setzt sich über geltende Sicherheitsbestimmungen hinweg. Mit seinem dreisten Gehabe kommt der Passagier bei den Grenzschützern nicht weit. Und in Madrid wollen Drogenhändler einen Coup landen. Die Bande hat flüssiges Kokain in Kokosnüssen versteckt, aber die Guardia Civil ist den Schmugglern dicht auf den Fersen. Als drei Personen die heiße Ware am Frachtterminal in Empfang nehmen, schlagen die Einsatzkräfte zu.
