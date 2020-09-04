Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Europas Grenzschützer

Folge 15

DMAX Folge vom 04.09.2020
Folge 15

Folge 15Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Europas Grenzschützer

Folge vom 04.09.2020: Folge 15

22 Min.Folge vom 04.09.2020Ab 12

Am Airport in Rom legt sich ein Fluggast aus Kairo mit der Zollpolizei an. Der junge Mann zeigt in der italienischen Hauptstadt wenig Respekt und setzt sich über geltende Sicherheitsbestimmungen hinweg. Mit seinem dreisten Gehabe kommt der Passagier bei den Grenzschützern nicht weit. Und in Madrid wollen Drogenhändler einen Coup landen. Die Bande hat flüssiges Kokain in Kokosnüssen versteckt, aber die Guardia Civil ist den Schmugglern dicht auf den Fersen. Als drei Personen die heiße Ware am Frachtterminal in Empfang nehmen, schlagen die Einsatzkräfte zu.

