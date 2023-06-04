Border Control: Italiens Grenzschützer
Folge vom 04.06.2023: Episode 13
43 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 12
Am Flughafen der Lagunenstadt Venedig landen viele Maschinen aus Casablanca, Istanbul und Dubai mit Passagieren aus dem Nahen Osten und aus Afrika. Diese Routen werden von der Guardia di Finanza besonders streng überwacht. In dieser Folge gerät dort ein Mann aus Mali ins Visier der Beamten, der mit Gepäckstücken reist, die ihm angeblich nicht gehören. An der Grenze zur Schweiz führen Sicherheitskräfte ebenfalls regelmäßig Kontrollen durch. Für diese Arbeit ist der Einsatz der Hundestaffel unerlässlich. Die Vierbeiner sollen Bargeld und Drogen erschnüffeln.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
