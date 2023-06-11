Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
Folge vom 11.06.2023
42 Min.
Ab 12

Egal, in welcher Währung: Wer 10 000 Euro oder mehr in bar bei sich trägt und diese vor dem Grenzübertritt nicht angibt, macht sich strafbar. Deshalb ist in dieser Folge am Flughafen in Mailand ein Bußgeld fällig. Im Hafen von Neapel öffnen Beamte der Guardia di Finanza unterdessen einen verdächtigen Schiffscontainer aus Südostasien. Die Fracht läuft auf den Namen einer Geisterfirma, hinter der möglicherweise eine mächtige kriminelle Organisation steckt. Und in Venedig behauptet ein Passagier aus Ghana, er hätte die Schlüssel für seine Koffer verloren.

