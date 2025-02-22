Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 22.02.2025: Episode 8
41 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Der Zoll durchleuchtet in Trelleborg einen Lastkraftwagen. Dabei entdecken die Beamten Unregelmäßigkeiten im Fahrerhaus. Befindet sich unter dem Kabinenboden ein Geheimversteck? Am Stockholmer Flughafen kippt unterdessen die Stimmung. Dort missfällt einem Passagier, der mit der Maschine aus Thailand gelandet ist, dass Sicherheitskräfte seine Medikamente konfiszieren. Denn die darf er ohne Rezept nicht nach Schweden einführen. Und im Postzentrum in Malmö hat Spürhund „Moss“ den richtigen Riecher. Dort finden Grenzschützer Marihuana und Ecstasy-Tabletten.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
