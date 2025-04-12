Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 12.04.2025: Episode 14
41 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12
Die beiden Reisenden aus Deutschland wirken auf den ersten Blick wie unverdächtige Touristen. Aber Spürhund „Sadie“ lässt sich am Hafen von Trelleborg nicht täuschen. Der Vierbeiner folgt seinem Geruchssinn und interessiert sich besonders für eine Kühlbox. Am Stockholmer Flughafen durchsucht die Grenzpolizei unterdessen eine auffällige Person, die dort ziellos herumläuft. Die Beamten vermuten, dass der Mann psychische Probleme hat oder unter Drogen steht. Und eine Zollbeamtin sammelt Erbsen und Bohnen ein, die sich im Gepäck einer Frau verteilt haben.
