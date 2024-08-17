Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 17.08.2024: Episode 11
41 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 6
Eine Reisende aus dem Irak gibt sich in Stockholm sehr gelassen. Der Dame ist offenbar nicht bewusst, dass ihr am Flughafen der schwedischen Hauptstadt Ärger droht. Denn für den Shisha-Tabak in ihrem Gepäck hätte sie Zollabgaben und Verbrauchsteuern entrichten müssen. In Trelleborg heißt es unterdessen: Immer der Nase nach! Dort erschnüffelt Spürhund „Paddy“ mit seinem empfindlichen Riechorgan Betäubungsmittel. Der Fahrer des Wagens räumt ein, dass er zehn Gramm Cannabis bei sich trägt. Aber der Mann könnte in seinem Wagen noch mehr Drogen versteckt haben.
