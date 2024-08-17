Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 17.08.2024: Episode 12
41 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 6
High Heels, Perücken und jede Menge Kondome: Am Flughafen in Stockholm kontrolliert eine schwedische Grenzschützerin das Gepäck eines Reisenden aus Spanien. Der Inhalt der Taschen lässt vermuten, dass der Mann in Schweden nicht nur Urlaub machen will. Die Beamtin hegt stattdessen einen anderen Verdacht. Am Hafen in Trelleborg schlägt derweil ein wachsamer Vierbeiner Alarm. Die beiden Insassen des Pkws tragen laut eigener Aussage keine Drogen bei sich. Aber Spürhund „Gizmo“ lässt sich nicht beirren. Er gibt seinem Herrchen sehr deutliche Hinweise.
