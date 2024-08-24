Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 13

DMAXFolge vom 24.08.2024
Episode 13

Episode 13Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 24.08.2024: Episode 13

41 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12

Sieben Millionen Pkw und Lastwagen überqueren jedes Jahr die Öresundbrücke. Eine Zollbeamtin stoppt dort in dieser Folge einen Campingbus. Ein Spürhund durchsucht das Vehikel. Das sorgt für ängstliche Blicke bei den Insassen. Denn wie sich herausstellt, haben die deutschen Urlauber Betäubungsmittel im Gepäck. Am Stockholmer Flughafen ist unterdessen ein Bußgeld fällig. Das schmeckt einem Passagier, der mit zu vielen Zigaretten erwischt wurde, gar nicht. Der Mann ist sehr aufgebracht. Und am Fährhafen in Ystad riecht es in einem Fahrzeug nach Cannabis.

Alle verfügbaren Folgen