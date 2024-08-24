Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 24.08.2024: Episode 13
41 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12
Sieben Millionen Pkw und Lastwagen überqueren jedes Jahr die Öresundbrücke. Eine Zollbeamtin stoppt dort in dieser Folge einen Campingbus. Ein Spürhund durchsucht das Vehikel. Das sorgt für ängstliche Blicke bei den Insassen. Denn wie sich herausstellt, haben die deutschen Urlauber Betäubungsmittel im Gepäck. Am Stockholmer Flughafen ist unterdessen ein Bußgeld fällig. Das schmeckt einem Passagier, der mit zu vielen Zigaretten erwischt wurde, gar nicht. Der Mann ist sehr aufgebracht. Und am Fährhafen in Ystad riecht es in einem Fahrzeug nach Cannabis.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.