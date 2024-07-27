Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 27.07.2024: Episode 5
40 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 6
Ein Passagier aus Istanbul behauptet bei der Gepäckkontrolle am Flughafen in Stockholm, er würde nur Souvenirs und Geschenke bei sich tragen. Doch das entspricht nicht der Wahrheit, wie sich sehr bald herausstellt. Und auf der Öresundbrücke hat ein Reisender aus Polen angeblich die falsche Ausfahrt erwischt. Der Autofahrer erklärt, er sei nur versehentlich an der Grenze zwischen Dänemark und Schweden gelandet. Doch bei dieser Aussage handelt es sich womöglich um einen Täuschungsversuch. Denn im Fahrzeug des Mannes finden die Sicherheitskräfte eine Waffe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.